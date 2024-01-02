بدء حجز شقق الإسكان المتميز بمدينتين جديدتين.. وإقبال كبير من المواطنين

علمت «الوطن» من مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زيادة الإقبال الجماهيري على استخرج استمارات التقديم لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينتي «العبور الجديدة وأسيوط الجديدة»، وأن عدد المتقدمين لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، بلغ حتى الآن 33850 مواطنا، خاصة أن عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارة الحجز، هو نفس العدد، في حين أن عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز يبلغ 1080، وحدة سكنية فقط.

استخراج 5900 استمارة حجز وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة

وكشفت المصادر، أنه فيما يخص وحدات مدينة أسيوط الجديدة، فقد جرى استخراج 5900 استمارة حجز، علما بأن عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز 80 وحدة سكنية فقط.

وأعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، بمساحات تبدأ من 63، وتصل حتى 93 متر بمدينتي «العبور الجديدة و أسيوط ».

وبدأ حجز وحدات الإسكان بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني، لبنك التعمير والإسكان بداية من صباح يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر الماضي، على أن يستمر التقديم حتى الحادي عشر من يناير الجاري.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط الطرح، وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات، والأسعار، وكيفية سداد قيمة الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمدينة العبور وأسيوط الجديدة، إذ يضم الإعلان وحدات سكنية 63 مترا، وهي مساحة موحدة لجميع الوحدات السكنية بالمشروع، وسجل سعر المتر المربع 6520 جنيها، بينما بلغ إجمالي سعر الشقة 410 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة جدية حجز الوحدات السكنية المتاحة للحجز بالإعلان 50 ألف جنيه، على أن استكمال باقي المبلغ إلى 30% قبل استلام الوحدة السكنية، والباقي يتم دفعها على أقساط ربع سنويه لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 بسعر 7245 جنيها للمتر

يأتي ذلك فيما تضم مدينة العبور الجديدة وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 بسعر 7245 جنيها للمتر، بمقدم 60 ألف جنيه، وأن قيمة الوحدة ذات المساحة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، على أن يجري استكمال مقدم جدية الحجز و30%، على أن يتم تسديد 70% على أقساط ربع سنوية مقسمة على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.