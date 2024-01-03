استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق، على النحو التالي:

سعر السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 57 و61 جنيها.

- كما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و190 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- ويتراوح سعر قشر البياض ما بين 75 و115 جنيها.

- بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

- أما سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.

- فيما يتراوح سعر السبيط اليوم الأربعاء ما بين 170 و370 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و230 جنيها.

أسعار سمك البوري

- ويتراوح سعر البوري اليوم ما بين 90 و120 جنيها.

- وبالنسبة للجمبري يتراوح الان ما بين 310 و410 جنيهات.