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استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2023 في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
08:55 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق، على النحو التالي:

سعر السمك البلطي 

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 57 و61 جنيها. 

- كما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و190 جنيها. 

أسعار الأسماك في مصر اليوم 

- ويتراوح سعر قشر البياض ما بين 75 و115 جنيها. 

- بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها. 

- أما سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات. 

- فيما يتراوح سعر السبيط اليوم الأربعاء ما بين 170 و370 جنيها. 

- كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و230 جنيها. 

أسعار سمك البوري 

- ويتراوح سعر البوري اليوم ما بين 90 و120 جنيها. 

- وبالنسبة للجمبري يتراوح الان ما بين 310 و410 جنيهات. 

 

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