استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2023 في الأسواق
كتب:
مريم حنفي
08:55 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
أسعار الأسماك اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق، على النحو التالي:
سعر السمك البلطي
- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 57 و61 جنيها.
- كما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و190 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- ويتراوح سعر قشر البياض ما بين 75 و115 جنيها.
- بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.
- أما سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.
- فيما يتراوح سعر السبيط اليوم الأربعاء ما بين 170 و370 جنيها.
- كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و230 جنيها.
أسعار سمك البوري
- ويتراوح سعر البوري اليوم ما بين 90 و120 جنيها.
- وبالنسبة للجمبري يتراوح الان ما بين 310 و410 جنيهات.