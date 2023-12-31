هبوط كبير في أسعار السمك اليوم الأحد 31-12-2023.. اعرف البلطي بكام

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 31-12-2023، تراجعًا كبيرًا، بلغ 8 جنيهات في كيلو البلطي، إذ سجل متوسط نحو 49 جنيهًا في الأسواق والمحلات، وهذه الأسعار للمستهلك مقارنة بما كان عليه أمس، إذ سجل نحو 57 جنيهًا، وذلك وفق بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن»، أسعار السمك اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق، أي للمستهلك كالتالي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 49 إلى 68 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 43 و190 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 70 و90 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و145 جنيهًا.

- يتراوح الدنيس بين 81 و210 جنيهات.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و120 جنيها.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 200 و270 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 50 و216 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 100 و300 جنيه.

- البوري بين 80 و120 جنيهًا.