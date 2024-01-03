إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في مركز المنشأة بسوهاج

نفذت محافظة سوهاج حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مركز المنشاة، أشرفت عليها الوحدة المحلية بالمركز، وذلك في إطار تكثيف جهود مكافحة التعديات ومخالفات قانون البناء.

إزالة 5 حالات تعديات في الدوريرات والهماص

وخلال الحملة، جرى إزالة 5 حالات تعديات على الأراضي الزراعية في الدوريرات والهماص وبندر المنشاة خلال 48 ساعة، وتتضمن هذه التعديات غرف ومنازل مبنية بالبلوك الأبيض، على ضفاف ترعة الحاكمي، بالإضافة إلى حالة تم ردم أساساتها.

الحفاظ على الموارد الزراعية وتعزيز الاستدامة

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بشكل صارم، بهدف الحفاظ على الموارد الزراعية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.