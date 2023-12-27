محافظ المنوفية يحيل المتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية للتحقيقات

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

إحالة مخالفة للبناء على الأراضي الزراعية للنيابة

وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدي علي أرض زراعية بمساحة 35م2، ما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدي بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.

محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع كل أشكال الفساد

وأكد محافظ المنوفية، على أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.