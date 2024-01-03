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استشهاد 3 فلسطينيين في استهداف قوات الاحتلال لإسرائيلي لمنزل جنوب غزة

كتب:

ماريان سعيد
09:59 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
قصف غزة

قصف غزة

يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ89 على التوالي ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، إذ يتواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة، واستشهد آخرون إثر قصف الاحتلال محيط مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، شرق المغازي وسط القطاع.

طائرات الاحتلال بعض الأبراج في مخيم النصيرات

ودمرت طائرات الاحتلال بعض الأبراج في مخيم النصيرات، كما قصفت محيط شارع عشرين فيما نفذت العديد من الأحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

ووصل 4 جثامين لشهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وشن الاحتلال غارات عنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط القطاع. 

وصل عدد شهداء غزة إلى أكثر من 22 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفًا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

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بقلم ماريان سعيد