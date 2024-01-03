سيناتور أمريكي عن تمويل بلاده لإسرائيل: لا تتواطؤوا في تدمير أبرياء غزة

أصدر السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديموقراطي عن ولاية فيرمونت، بيانًا دعا فيه الكونجرس إلى منع التمويل الإضافي لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، حيث قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية.

لقد طفح الكيل ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويل

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان ساندرز، الذي جاء فيه «بينما ندرك أن الهجوم الهمجي الذي شنته حماس هو الذي بدأ هذه الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي»، مضيفًا «لقد طفح الكيل، ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويل، يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ألا يكونوا متواطئين بعد الآن في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة».

وتزايدت انتقادات ساندرز لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية مع استمرار الضربات العسكرية على غزة.

وفي الشهر الماضي، قدم ساندرز قرارًا يدعو وزارة الخارجية إلى التحقيق في أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في غزة، كما أدان استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

بايدن يطلب مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل

وجاء بيان «ساندرز» في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس طلب جو بايدن للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل كجزء من حزمة تمويل أكبر تهدف إلى مساعدة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، ومعالجة أمن الحدود.

وأبدى النائب الديموقراطي رفضه لعدوان الاحتلال على قطاع غزة «ليس لديهم الحق القانوني أو الأخلاقي في قتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء».