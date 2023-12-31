استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على منزله بوسط غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية وخطيب المسجد الأقصى السابق الدكتور يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

وكان خطيب المسجد الأقصى الدكتور يوسف جمعة سلامة، قال بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، أن العملية كانت نتيجة ضرورية للاعتداءات الإسرائيلية على شعب فلسطين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

استمرار العدوان على غزة لليوم الـ86

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة والقصف المستمر في شمال ووسط وجنوب غزة، وبعد مرور 86 يومًا على العدوان، كثفت إسرائيل من هجماتها على خان يونس جنوب القطاع، بينما تقول إنها تحضّر لمراحل لاحقة من الحرب.