النائب زكي عباس: تشديد الرقابة على الأسواق ضرورة لضبط الأسعار

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إنَّ المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق، تعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتوفير حياة كريمة له.

ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقليل تأثر المواطن المصري بالتضخم وارتفاع الأسعار من خلال ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مؤكّدًا ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة بالإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع لوقف السوق السوداء.

وطالب الحكومة والجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على المستغلين لاحتياجات المواطنين، والتربح من الأزمات، مشيرًا إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم في توازن الأسعار، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووضع الأسعار على المنتجات والسلع.