الجامعات الخاصة تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام

أكّدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ التقديم رسمياً للالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري في الجامعات الخاصة والأهلية سيكون بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 خلال إجازة منتصف العام الجامعي الجاري.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ التقديم سيكون وفقًا للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أنَّ هناك عدد من الأماكن الشاغرة بكليات القطاع الطبي والهندسي والإنساني.

وأشارت المصادر إلى أنَّ التقديم للالتحاق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، يكون في الجامعات الخاصة والأهلية فقط، لافتة إلى أنَّه بالنسبة للجامعات الحكومية، فغن التقديم و الالتحاق يكون من خلال مكتب التنسيق الرئيسي، وفقا للحدود الدنيا التي يقرها مكتب التنسيق.

وتابعت المصادر، أنَّ الأماكن الشاغرة محدودة في غالبية الكليات، مع التشديد على تطبيق جميع الضوابط المتعلقة بالالتحاق، أبرزها تأكيد أن يكون الطالب مستوفياً الحدود الدنيا للقبول والاشتراطات.