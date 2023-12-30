الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني.. اعرفها

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن القبول للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات يكون وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، وتم قبول الطلاب بها للفصل الدراسي الأول خلال إجازة الصيف خلال أعمال تنسيق الجامعات 2022-2023، مؤكدين أن الأمر ينطبق أيضا على المصاريف الدراسية.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتي المقرر فتح باب التقدم لها خلال اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 وذلك بعد انتهاء امتحانات الترم الأول:

الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوجد بعض الأماكن الشاغرة حى الآن في العديد من القطاعات التعليمية، مثل كليات الطب والهندسة، والقطاع الإنساني.