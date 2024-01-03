تفاصيل استقالة رئيسة جامعة هارفارد من منصبها.. اتهمت بـ«معاداة السامية»

بعد ردود فعل عنيفة على شهادتها أمام الكونجرس بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي، خرجت كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد، معلنة تقديم استقالتها من منصبها؛ لتنهي فترة ولاية استمرت ستة أشهر شابتها مزاعم بالسرقة الأدبية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

أسباب الاستقالة

وتعرضت «جاي» لضغوط للاستقالة من الجالية اليهودية في هارفارد وبعض أعضاء الكونجرس بسبب تعليقاتها في جلسة الاستماع بالكونجرس في الخامس من ديسمبر الماضي، بينما واجهت أيضًا عدة مزاعم بالسرقة الأدبية لعملها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة؛ لتخرج في رسالة إلى هارفارد، قائلة إن قرارها بالتنحي كان صعبًا.

وكتبت كلودين جاي: «بعد التشاور مع أعضاء مؤسسة هارفارد، أصبح من الواضح أنه من مصلحة الجامعة أن أستقيل حتى يتمكن مجتمعنا من اجتياز هذه اللحظة المليئة بالتحدي الاستثنائي مع التركيز على المؤسسة بدلاً من أي فرد».

وقالت مؤسسة هارفارد، وهي الهيئة الإدارية للجامعة المكونة من 11 عضوًا، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن أعضاءها قبلوا استقالة جاي «بأسف»، وأن كبير المسؤولين الأكاديميين، آلان جاربر، سيتولى منصب الرئيس المؤقت.

وجاي، المعروفة بأنها أول رئيسة سوداء في تاريخ جامعة هارفارد الممتد 388 عاما، قالت إنها تعرضت لهجمات عنصرية متابعة، في بيان رسمي: «لقد كان من المحزن أن يتم التشكيك في التزاماتي بمواجهة الكراهية والتمسك بالصرامة العلمية - وهما قيمتان أساسيتان بالنسبة لشخصيتي - ومن المخيف أن أتعرض لهجمات وتهديدات شخصية يغذيها العداء العنصري».

استقالات في الجامعات الأمريكية

وقد أدلت «جاي» وليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا السابقة، وسالي كورنبلوث، رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بشهادتهن أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي في الخامس من ديسمبر حول تزايد معاداة السامية في حرم الجامعات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

ورفض الثلاثي إعطاء إجابة محددة بـ «نعم» أو«لا» على سؤال طرحته النائبة الجمهورية الأمريكية إليز ستيفانيك، حول ما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في مدارسهم فيما يتعلق بالتنمر والتحرش، قائلين إنهم مضطرون إلى ذلك وتحقيق التوازن بينه وبين حماية حرية التعبير.

وبسبب عدم الرضا عن شهادتهم، وقع أكثر من 70 مشرعًا أمريكيًا على رسالة تطالب مجالس إدارة الجامعات الثلاث بإقالة الرؤساء، واستقالت «ماجيل» بعد تلقيها ردود فعل عنيفة بسبب تعليقاتها.

وكتب «ستيفانيك» على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، يوم الثلاثاء:«تعلم جامعة هارفارد أن هذه الاستقالة القسرية التي طال انتظارها للرئيس المنتحل المعادي للسامية هي مجرد بداية لما سيكون أكبر فضيحة لأي كلية أو جامعة في التاريخ».