هيئات طلابية بجامعة هارفارد: الفصل العنصري الإسرائيلي دفع حماس لهذه الحرب

قالت هيئات طلابية في جامعة «هارفارد» الأمريكية المرموقة، اليوم الثلاثاء، إن نظام «الفصل العنصري» الإسرائيلي، هو ما دفع حركة «حماس» إلى بدء عملية «طوفان الأقصى»، السبت، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على ألف إسرائيلي، وأسفر عن عدوان إسرائيلي انتقامي على قطاع غزة المُحاصر أدى إلى مقتل نحو 800 فلسطيني ودمار آلاف المنازل والممتلكات.

تعليق صحيفة يديعوت آحرونوت

وقالت صحيفة «يديعوت آحرونوت»، إن الهيئات الطلابية وعددها 35 هيئة، ومن ضمنها الاتحاد اليهودي التقدمي وفرع لمنظمة العفو لحقوق الإنسان في هارفارد، وقعت بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن «نظام الفصل العنصري هو المسؤول الوحيد»، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل العنف الناجم عن نظام الفصل العنصري هذا.

الموقعون على البيان

وكتب الموقعون على البيان أن «العنف الإسرائيلي ساهم في هيكلة كل جانب من جوانب الوجود الفلسطيني لمدة 75 عامًا.. لقد أُجبر الفلسطينيون على العيش في حالة موت، سواء بطىء أو مفاجئ».

وأضافوا: «ما يحدث اليوم لم يأت من فراغ.. وعلى مدى العقدين الماضيين، أُجبر ملايين الفلسطينيين في غزة على العيش في سجن مفتوح».

التعليق على الغارات الإسرائيلية

وتناولت الهيئات الطلابية الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكتبت أن «المجازر في غزة قد بدأت بالفعل.. الفلسطينيون في غزة ليس لديهم ملاجئ يلجأون إليها ولا مكان يهربون إليه.. في الأيام المقبلة، سيضطر الفلسطينيون إلى تحمل العبء الأكبر للعنف الإسرائيلي».

ودعت الهيئات الطلابية، جامعتهم (هارفارد) إلى اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة المستمرة للفلسطينيين، قائلة إن الأيام القادمة ستتطلب موقفًا حازمًا ضد الانتقام الاستعماري.