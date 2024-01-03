وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التخصصات وشروط التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة الهيئة القومية للبريد لـ19 موظفا في عدة تخصصات، وهي: «مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل في تخصصات كهرباء وميكانيكا وميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة».

وأعلنت أيضا حاجتها إلى861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، وعدد 20 في وظيفة محام، للاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx