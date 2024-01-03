رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التخصصات وشروط التقديم

كتب:

بسمة عبدالستار
11:09 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة الهيئة القومية للبريد لـ19 موظفا في عدة تخصصات، وهي: «مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل في تخصصات كهرباء وميكانيكا وميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة».

وأعلنت أيضا حاجتها إلى861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، وعدد 20 في وظيفة محام، للاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx

اقرأ المزيد:

«التنظيم والإدارة» يعلن توافر وظائف جديدة في بني سويف.. 8 أوراق مطلوبة

«التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل مسابقة التوظيف بمصلحة الطب الشرعي.. اعرف الشروط

«التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل مسابقة تعيين 243 موظفا في وزارة العدل

«التنظيم والإدارة» يعلن حاجة «التعليم» لشغل 11114 وظيفة معلم مساعد
بقلم بسمة عبدالستار