«التنظيم والإدارة» يعلن حاجة «التعليم» لشغل 11114 وظيفة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلن الجهاز على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب ألا يقل التقدير عن «مقبول»، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما، ويكون صاحب مؤهل عال- تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال-تربية (معلم فصل)، ومؤهل عال-تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال-تربية نوعية (معلم فصل).

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة عبر هذا الرابط .

ويأتي ذلك في إطار السعي لتنفيذ خطة التعاقد مع 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، حيث يستكمل الجهاز خلال العام الحالي تنظيم المسابقات لسد عجز المعلمين في المدارس الحكومية.