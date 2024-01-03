«التنظيم والإدارة» يعلن توافر وظائف جديدة في بني سويف.. 8 أوراق مطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية: الأول، الثاني، الثالث، بنظام التعاقد للعام الدراسي 2024/ 2025 وفق شروط معينة.

شروط التقديم في وظيفة معلم مساعد في بني سويف

وحدد جهاز التنظيم والإدارة عدد من المهارات والشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة معلم مساعد «معلم فصل» في بني سويف وهي كالتالي:

1ــ أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

2ــ أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم

3ــ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

4 ــ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب: «تربية تعليم أساسي - تربية تعليم ابتدائي ــ تربية معلم فصل - أو تربية نوعية - تعليم اساسي ــ تعليم ابتدائي ــ معلم فصل».

5 ــ أن لا يقل التقدير عن مقبول.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد في بني سويف

وحدد جهاز التنظيم والإدارة عدد من الأوراق والمستندات الواجب تقديمها في وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» في بني سويف وهي كالتالي:

1 ــ الصورة الشخصية

2 ــ الرقم القومي سارية

3 ــ المؤهل الدراسي

4 ــ المؤهل الأعلى إن وجد

5 ــ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

6 ــ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

7 ــ إيصال الإيداع البنكي

8 ــ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم، وجهين بحسب الاحوال.