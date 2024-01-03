بعد اختياره لمنصب وكيل أول «قيم النواب».. النائب سيد سمير: فخور بالتكليف

قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إنَّ اختياره ضمن لجنة القيم بمجلس النواب اليوم؛ تكليف نيابي يفخر به، ويأتي استكمالًا لدورة تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وهيئة مكتب حزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

لجنة القيم بمجلس النواب

وأضاف وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنَّ اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنتظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة

وأكّد عضو مجلس النواب إنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور هذا الانعقاد.