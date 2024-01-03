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ضبط عقاقير مخدرة بحوزة عاطل في الوراق

كتب:

محمد بركات
11:51 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عن أنّ عاطل له معلومات جنائية، متهم بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته 45 عبوة بإجمالي 900 قرص لأدوية مخدرة، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأنّ المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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