رئيس جامعة أسيوط: إجراء أعمال المراجعة الداخلية لـ23 إدارة مركزية وعامة

استقبلت جامعة أسيوط، اليوم وفد المراجعين الخارجيين، لبدء فعاليات تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للعام الثامن علي التوالي، بمقر إدارة الجودة والتميز، الدور الأول بالمبنى الإداري بالجامعة.

المعايير الدولية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط ملتزمة بمجموعة من المعايير الدولية للجودة في خطتها الاستراتيجية، وتطبيق هذه المعايير علي جميع المستويات؛ للحفاظ علي مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات البحثية والتعليمية والمجتمعية، وتحقيق التميز محلياً ودولياً، لافتا أن الجامعة تسعى دائما إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، موضحا أن زيارة وفد المراجعين الخارجيين، تستهدف إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (23) إدارة مركزية وعامة بالجامعة.

إدارة الجودة والتميز

ومن جانبه رحب شوكت صابر، بوفد المراجعين الخارجيين، موجهاً الشكر؛ لفريق عمل إدارة الجودة والتميز، على ما بذلوه من جهود كبيرة، من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم بما يصب في صالح جامعة أسيوط.

وأوضح محمد عباس، أن زيارة القائمين علي المراجعة الخارجية، استهدفت إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (23) إدارة مركزية وعامة، من الإدارات والوحدات الحاصلة علي شهادة الأيزو 9001 علي أن تتم أعمال المراجعات داخل مقر كل إدارة علي حدة؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة أسس ومعايير الجودة كاملةً.