صحف أمريكية: تل أبيب أبلغت واشنطن باغتيال «العاروري» أثناء قصف بيروت

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مفاجأة جديدة بخصوص اغتيال نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، في قصف شنته طائرة إسرائيلية بدون طيار، استهدف مكتبه في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، إذ أعلن أن تل أبيب لم تبلغ واشنطن بالواقعة، وأن الولايات المتحدة علمت بالضربة في أثناء تنفيذها.

أكسيوس: إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم الذي أسفر عن اغتيال العاروري

وأفاد مسؤولون أمريكيون، أن إسرائيل وراء الهجوم، رغم عدم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة حتى الآن، وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، رفض التعليق بشكل مباشر على اغتيال العاروري، قائلا: «لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية»، أما CNN أفادت بأن مسؤول أمريكي أكد أن، إسرائيل نفذت الهجوم دون إبلاغ الإدارة الأمريكية بالعملية مسبقا.

نيويورك تايمز: الاغتيال قد يعيق مفاوضات الهدنة

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن الاغتيال قد يعيق محادثات الهدنة الهادفة، وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، حتى لو مؤقتا

ومن الجدير بالذكر أن العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهد أمس إثر ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.