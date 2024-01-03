«الصحة العالمية» تدين استهداف مقرّاً ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر

ندّدت منظمة الصحة العالمية بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

مدير عام المنظمة يدين الاعتداء

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، هذا القصف بأنّه غير مقبول.

وقال مدير المنظمة في بيان له: «أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».

وأضاف «عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة، النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون مخاطر باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، ومعوّقات كثيرة في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح».

وكان طيران الاحتلال الحربي، قد قصف مساء الثلاثاء مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

استشهاد 5 مواطنين واصابة 3 نازحين

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية، عن الجمعية، أن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية، بأن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتبارها مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.