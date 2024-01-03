«الصحة»: لدينا 19 عيادة صحة نفسية للمرأة في محافظات مصر

قالت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، إنّ الإدارة تضم فريق عمل مكون من أطباء نفسيين وتمريض متخصصين في الطب النفسي، وتغطي جميع احتياجات المرأة النفسية، بما في ذلك الصحة النفسية للحمل والرضاعة، ومشاكل الهرمونات، واضطرابات الشهية، وسمات الشخصيات.

وأضافت فؤاد، خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنّ العيادات موجودة في جميع مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات مصر، وبلغ عددها حتى الآن 19 عيادة، منها 5 عيادات في القاهرة الكبرى، و8 في الوجه البحري، و6 في الوجه القبلي.

وأكدت مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، أنّ زيارة العيادات ليست مقتصرة على النساء اللاتي يعانين من مشكلات نفسية، بل يمكن لأي امرأة زيارة العيادة للفحص وتلقي الاستشارات اللازمة.