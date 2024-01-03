تراجع شعبية نتنياهو بسبب حرب غزة.. 85% من الإسرائيليين يرفضون استمراره

نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نتائج استطلاع رأي جديد، بخصوص شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أفاد بأن فئة كبيرة من الإسرائيليين تبلغ نحو 85% من المصوتين على الاستطلاع لا يردون بقاء نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب في غزة.

4% يريدون أي شخص باستثناء نتنياهو

وكشف الاستطلاع، أن غالبية المصوتين يريدون تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء العدوان على غزة، منهم 23% يريدون عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو، فيما لم يقدم نحو 30.5% من المشاركين مرشحًا معينًا، وقال 4% إنهم يرغبون شخصا جديدا، و4% آخرون يرغبون في تولى السلطة أي شخص باستثناء نتنياهو.

وجرى الاستطلاع في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي وتضمن تصويت 605 أشخاص.