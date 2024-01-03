تراجع شعبية نتنياهو بسبب حرب غزة.. 85% من الإسرائيليين يرفضون استمراره
كتب:
ماريان سعيد
01:52 م | الأربعاء 03 يناير 2024
بينيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال
نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نتائج استطلاع رأي جديد، بخصوص شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أفاد بأن فئة كبيرة من الإسرائيليين تبلغ نحو 85% من المصوتين على الاستطلاع لا يردون بقاء نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب في غزة.
4% يريدون أي شخص باستثناء نتنياهو
وكشف الاستطلاع، أن غالبية المصوتين يريدون تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء العدوان على غزة، منهم 23% يريدون عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو، فيما لم يقدم نحو 30.5% من المشاركين مرشحًا معينًا، وقال 4% إنهم يرغبون شخصا جديدا، و4% آخرون يرغبون في تولى السلطة أي شخص باستثناء نتنياهو.
وجرى الاستطلاع في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي وتضمن تصويت 605 أشخاص.