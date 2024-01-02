«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يسعى لإدخال الصراع في دوامة العنف والفوضى

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، يعمل على إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابعت الخارجية الفلسطينية، بأننا نطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو، ومخاطره على حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام بالمنطقة.