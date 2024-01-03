«تعليم القاهرة» توجّه الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية: احرصوا على التفوق

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بمدرستي العروبة الابتدائية «يوسف السباعي» التجريبية لغات التابعتين لإدارة النزهة التعليمية، حيث وجّه الطلاب بمتابعة المراجعات على القنوات التعليمية، وشجعهم على مزيد من التفوق والنجاح.

كما وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الطلاب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

مصلحة الطالب في المقام الأول

وتابع موسى امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم، بينما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، والصف الرابع الابتدائي أدى الامتحان في مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان في اللغة الثانية.

وأكد مدير المديرية، توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.