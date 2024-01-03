تعليمات من «المدارس» لتجهيز التابلت لطلاب أولى وتانية ثانوي قبل الامتحانات

أصدرت المدارس الثانوية في عدد من المديريات التعليمية تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بتجهيز التابلت، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر أن يبدأ في 11 يناير الجاري، وفقا للجداول المعتمدة رسميا من المديريات التعليمية.

امتحانات أولي وتانية ثانوي

ووجهت المدارس عدة ضوابط وتعليمات عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الامتحان الإلكتروني للفصل الدراسي الأول، وجاءت التعليمات كالتالي:-

- الامتحان سيكون فقط من خلال ربط التابلت على شبكة school دون غيرها.

- ضرورة إحضار الطلاب التابلت أيام امتحانات المواد غير المضافة للتأكد من ربط التابلت بشبكة School.

- ضرورة التأكد من تحديث منصة الامتحانات Swift Assess للإصدار 1.8.19.

- ضرورة التأكد من تحميل تطبيق Anyconnect ويكون في حالة Protect «محمي» وظهور رمز المفتاح بجانب التنبيهات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكّدت أنَّه يتمّ عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» على أجهزة التابلت و15% من الامتحان الأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان علي «أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية» في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.