«التعليم» تُصدر إرشادات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

تستعد المدارس الثانوية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من يوم 11 يناير، وفقاً للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم، والجداول المعلنة من المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

ممنوع استخدام التابلت لغير منصة

ووجهت الإدارات التعليمية، إرشادات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- الحضور للمدرسة في تمام الموعد المحدد، ولن يسمح لأي طالب التأخير سواء للصف الأول أو الصف الثاني بأي حال من الأحوال .

- غير مسموح مطلقا اصطحاب التليفون المحمول داخل المدرسة أثناء الامتحان، تحت أي ظرف أو عذر ومن يضبط معه تليفون داخل المدرسة أو اللجنة، يُحرر له محضر إثبات حالة، ولا يسلم للطالب إلا في آخر يوم من الامتحان، وفي حالة استخدامه لمحاولة الغش، يحرر له محضر غش .

- ممنوع منعا باتا لطلاب الصف الثاني استخدام التابلت لغير منصة الامتحان، ومن يستخدمه لمحاولة الغش من خلال أي تطبيق آخر يحرر له محضر غش.

- ممنوع منعا باتا التحدث بطريقة غير لائقة مع أي من المعلمين أو الطلاب حتى لا يتعرض للمساءلة.

- غير مسموح بالخروج قبل انتهاء اللجنة.

- لن يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية الوقت المحدد لكل مادة.

-طلاب الصف الثاني لن يسمح لهم بالخروج من اللجنة حتى التأكد من إرسال الامتحان من خلال الملاحظين، وإذا ثبت خروج طالب من الفصل دون إنهاء الامتحان يحرر محضر إثبات حالة ومحضر غش لهذا الطالب ولن يقبل أي عذر.