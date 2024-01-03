رئيس «قناة السويس»: نعمل على توفير خدمات ملاحية جديدة للسفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تسعى لتقديم خدمات ملاحية وبحرية متميزة، واستحداث خدمات جديدة لتلبية متطلبات عملائها، جنباً إلى جنب مع التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة.

وأضاف ربيع خلال استقباله نيكولاس باباجيورجيو السفير اليوناني بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك أن مشروع تطوير المجري الملاحي يستهدف زيادة معدل الأمان الملاحي بنحو 28%.

ربيع: علاقات مصر واليونان تاريخية

وأكد «ربيع» أنّ العلاقات المصرية اليونانية تاريخية وممتدة علي المستويين الشعبي والرسمي، مشددًا على حرص الهيئة على استثمار التقارب المصري اليوناني بفتح مجالات جديدة للتعاون وخلق مزيدا من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، مستجدات الشراكة التي تجمع بين هيئة قناة السويس و شركة Antipollution اليونانية، لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة من خلال شركة «آنتيبوليوشن إيچبت»، والتي ستتم وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية كنموذج واعد للتعاون المصري اليوناني في مجال الخدمات البحرية.

السفير اليوناني: قناة السويس مهمة لحركة التجارة العالمية

وقال نيكولاس باباجيورجيو السفير اليوناني بالقاهرة، إنّ قناة السويس لها دور محوري، كمرفق حيوي لا غنى عنه في حركة التجارة العالمية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس، التي أصبحت ملموسة لضمان انتظام الملاحة بالقناة.

وأكد أنّ علاقة اليونان مع مصر وطيدة، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن فخره لما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقارب غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، متمنيًا النجاح للمساعِ المشتركة للوصول للعلاقات المشتركة لآفاق أرحب على كل الأصعدة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، درع القناة الجديدة للسفير اليوناني بالقاهرة، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.