أسامة ربيع يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قرارا بتعيين عدد من رؤساء الإدارات الجديدة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومد خدمة عدد من المديرين بالتزامن خروج بعضهم على السن القانونية.

وقال الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، إن القرار شمل تعيين المهندس جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة، والسيد أبو الفتوح السيد فرج مديرا لإدارة شئون العاملين، والمهندس عبد الخالق محمد عوض الله مديرا لإدارة الترسانات.

وشمل القرار تعيين الدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات، والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد مديرا لإدارة الكراكات، والدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي مديرا لإدارة الأنفاق والكباري، والدكتور فتحي عبد الباري قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024، ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التخطيط والبحوث.

كما شمل القرار تعيين المحاسبة حنان محمد محسن قائما بأعمال مدير إدارة الخدمات في هيئة قناة السويس، والمحاسب محمود عبده مصطفى حسن قائما بأعمال مدير إدارة التموين، والمحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائما بأعمال مدير الإدارة المالية، والمهندسة نيفان عماد الدين السيد علي قائما بأعمال مدير إدارة الأشغال.

كما شمل تعيين المهندس محمد غريب أبو الرجال قائما بأعمال مدير الإدارة الهندسية، وعبد العزيز فرحات قائما بأعمال مدير الإدارة القانونية، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم قائما بأعمال مدير إدارة التحركات، والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس رئيساَ لإدارة الشركات.