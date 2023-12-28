الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المحالين للتقاعد في هيئة قناة السويس

كرّم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، 277 من القيادات والعاملين في الهيئة، ممن بلغوا سن التقاعد القانوني بالإدارات المختلفة بالهيئة في مدن القناة.

وحضر الاحتفالية أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وقيادات صندوق التأمين الخاص، وأسر العاملين المُحالين للتقاعد، بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ربيع: كنتم مثالا في الإخلاص

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال الاحتفالية، إن قناة السويس ستظل بيتًا لأبنائها الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل إعلاء راية القناة، متعهدا بالالتزام التام بمواصلة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية على أعلى مستوى لأبنائها المخلصين ممن بلغوا سن التقاعد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع: «أتقدم بخالص الشكر للعاملين المُحالين للتقاعد، عرفانًا وتقديرًا لما قدموه طوال مسيرتهم المهنية من نموذج يحتذى به في الإخلاص والعطاء، وأداء واجبهم على أكمل وجه».

صور تذكارية مع العاملين في هيئة قناة السويس

في ختام الفعالية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية العاملين المُحالين للمعاش، ومشاركتهم هذه الذكرى من خلال التقاط مجموعة من الصور التذكارية تقديرًا وإعزازًا.