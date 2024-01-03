«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين

وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين بمسمى «نقابة التكنولوجيين»، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وعرّف مشروع القانون النشاط التكنولوجي، بأنّه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأكد تقرير اللجنة، أنّه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورا إيجابيا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

ولفت التقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

ويعمل مشروع القانون على اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.