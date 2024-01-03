حنفي جبالي: «النواب» يشهد يوما تاريخيا في الديمقراطية بين المعارضة والأغلبية

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: «يشهد البرلمان اليوم جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن اشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة».

واستطرد جبالي: «يجب ألا يضيق صبرنا، علينا بالاستماع للرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن».

وأضاف رئيس مجلس النواب موجّها حديثه لأعضاء البرلمان: «هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية».

كان مجلس النواب ناقش في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، مشروع بتعديل قانون رقم 143 لسنة 1981، بتعديل قانون الأراضي الصحراوية من حيث المبدأ.