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«النواب» يوافق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية نهائيا

كتب:

ولاء نعمه الله
01:07 م | الأربعاء 03 يناير 2024
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

تعديل قانون الأراضي الزراعية 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ مشروع القانون حاز على الأغلبية اللازمة للموافقة عليه.

ويعمل مشروع القانون على منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.