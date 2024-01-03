خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب الديون السيادية

توقع الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة حتى بعد تباطؤ التضخم العالمي، وذلك بسبب ارتفاع الديون السيادية العالمية.

واستشهد «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، بمقال لأستاذ اقتصاد وإدارة في جامعة هارفرد، جاء فيه أنَّ الفائدة العالية ستظل موجودة لمدة عقد من الزمن حتى مع انخفاض التضخم، لأن هناك ارتفاع قياسي فا مستوى الديون السيادية العالمي.

وأشار إلى أنَّ تقريرًا صادرًا عن صندوق النقد الدولي يقول أنَّ إجمالا الديون الحكومية في العالم مع نهاية 2023 وصل إلى مستوى قياسي، إذ تجاوز 97 تريليون دولار، بزيادة 40% عن عام 2019، مما يعني أنه في 4 سنوات ارتفعت إجمالي الديون الحكومية العالمية بنسبة 40%.

وأضاف أنَّ أسباب ارتفاع الديون السيادية العالمية متعددة، منها أزمة كورونا، والانفاق الذي تطلبته أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة النفقات الدفاعية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا، موضحًا أنَّ ارتفاع الديون السيادية العالمية يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، مما قد يؤدي إلى عجز الموازنة، وزيادة الاستدانة، وبالتالي ارتفاع الفائدة.