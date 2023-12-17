خبير اقتصادي: انخفاض وتيرة التضخم ناتج عن الإجراءات الحكومية وسلوك المستهلكين

أرجع الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، تباطؤ معدلات التضخم في مصر – مؤخراً – إلى سلوك المستهلكين تجاه بعض المنتجات التي تدخل بشكل كبير في مؤشر أسعار المستهلكين، بجانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في شهر أكتوبر الماضي وساهمت في استقرار الأسعار في نوفمبر 2023.

توقعات بانخفاض التضخم عن المستوى الحالي في ديسمبر ويناير

وأضاف «عبدالله»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بدءاً من شهر نوفمبر الماضي شهدنا تباطؤ لمعدلات التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية، ومتوقع أن تستمر في التراجع خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل، لتنخفض عن المستويات الحالية.

وتابع الخبير الاقتصادي: «شهدنا مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض المنتجات وتحسن المستوى العام للأسعار ككل، الناتج عن الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص، والمباردات الخاصة بـ السيطرة على التضخم».

واستطرد: «مضاربات بعض التجار السبب الرئيسي في عدم استشعار المواطنين بعد بهذا الانخفاض في الأسعار، والمبادرة الأخيرة للحكومة استهدفت مجموعة من السلع لتخفيض أسعارها وهي: الدواجن وبيض المائدة وعدد من السلع الاستراتيجية، وطول سلاسل القيمة حتى تصل السلعة للمستهلك النهائي سيجعل الانعكاس الملحوظ في أسعارها يتأخر شهر أو شهرين».