ناجي الشهابي: صندوق كبار السن هدية الرئيس لجيل ضحّى من أجل الوطن

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بتوجيهات الرئيس السيسى التى أصدرها لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاءه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، واعتبرها هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى أفنت عمرها من أجل الوطن الغالى إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنهم يمثلون جيل الآباء والأجداد الذين ضحوا من أجل أن تظل راية الوطن عالية فى كل معارك الدولة المصرية طوال العقود الماضية.

صندوق كبار السن

وأكد رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا الصندوق «صندوق كبار السن» سيبدأ عمله فى رعاية كبار السن وتوفير خدمات جديدة أهم فور إقراره من البرلمان منوها إلى أنه سيقوم بدراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات.

وأضاف «الشهابي» أن انشاء صندوق كبار السن يأتي إيمانا من الرئيس السيسي والدولة المصرية تجاه تلك الفئة العمرية من المصريين وتقديرا منها لما بذلوه من جهد وعرق طوال عمرهم الزمنى فى كل مراحل حياتهم.

دعم كبر السن

وأشار، إلى أنه بإنشاء هذا الصندوق تكون تلك الفئة هى الفئة الأخيرة من الأسرة المصرية التى تنال إهتمام من الدولة ومن الرئيس بعد اهتمامها الكبير بتمكين المرأة والشباب وتخصيص مقاعد لهم فى البرلمان والمجالس المحلية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الفئة تستحق هذا الاهتمام معتبرا أن القانون وتخصيص مائة مليون جنيه لدعمه يعد قبلة حنان لجيل الآباء والأجداد وكلمة شكر وتقدير لهم.