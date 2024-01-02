10 مميزات لمشروع قانون صندوق دعم كبار السن.. أبرزها توفير رفيق في المنزل

يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة مشروعي قانوني لدعم ورعاية المسنين والمقدمين من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة نشوي الديب، في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، ويستعرض التقرير التالي نحو 10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن.

مميزات صندوق كبار السن

وأكّدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ تكليفات القيادة السياسية بدعم ورعاية كبار السن تتماشى مع دور المؤسسة التشريعية في دعم هذه الفئة والتي ظلت تعاني التهميش لسنوات طويلة.

أهداف صندوق دعم كبار السن

وقالت النائبة، في سياق تناول معلومات عن صندوق دعم كبار السن، إنَّ مشروع قانون رعاية المسنين يتضمن إنشاء صندوق لدعم كبار السن وذلك بهدف توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأهالينا .

ويتضمن كلا من مشروعي قانونين رعاية المسنين تشكيل مجلس إدارة لصندوق رعاية كبار السن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي أبرز 10 مميزات لصندوق دعم كبار السن:

1- يكفل الصندوق تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للمسنين.

2- يخول بموجب مشروع قانون المسنين الجديد الحق لصندوق رعاية كبار السن قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق، وقد حظر مشروع قانون المسنين الجديد على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها دون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إعفاء بعض المسنين من تكاليف الإقامة بدور الرعاية

3- ووفقا لمشروع قانون المسنين الجديد سيتمّ إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

حقوق متكاملة للمسنين لرعايتهم صحيا

4- يعمل مشروع القانون الجديد على توفير حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية.

5- تسهيل صرف المعاشات.

6- توفير رفيق للمسن في منزله.

7- كما يقدم إعفاء جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

8- يوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

9- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

10- تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.