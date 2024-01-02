10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن.. الرئيس السيسي خصص له 100 مليون جنيه

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس، تناول عدداً من الموضوعات كان من بينها حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، موجهًا بإنشاء صندوق دعم كبار السن للتصدي للتحديات التي يواجهونها، تستعرض الوطن أبرز 10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن.

1- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية العام الجديد بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم كبار السن.

2- تلقى مجلس النواب مشروع قانون لحقوق المسنين، تمّ عرضه على اللجان المختصة لمناقشته.

3- يستهدف القانون قرابة 7 ملايين مواطن مصري مسن وأسرهم.

10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن

4- يعمل الصندوق على وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم المالية.

5- يختص الصندوق بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.

6- يقر مجلس النواب وفقا للقانون الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.

7- ينظم القانون إدارة واستثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.

8- الغرض من الصندوق إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات.

9- تعمل الحكومة على وضع رؤية استراتيجية للصندوق، وفي مقدمتها وضع آليات تنفيذ الخطة العامة وآليات تنفيذها في إطار السياسية العامة للصندوق.

10- ينظم القانون اللوائح الداخلية لصندوق دعم المسنين التي تتعلق بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية.