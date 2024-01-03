مسؤول إيراني يصف هجوم محافظة كرمان بـ«الإرهابي» كتب: هانى حسن 02:49 م | الأربعاء 03 يناير 2024 صورة أرشيفية أعلن مسؤول إيراني في التلفزيون الرسمي أن هجوم محافظة كرمان«عمل إرهابي»، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. التليفزيون الإيراني: مقتل 20 شخصا في انفجار قرب مدفن قاسم سليماني إيران: قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للثأر لمقتل قاسم سليماني اختراق وسائل إعلام إسرائيلية في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني التليفزيون الإيراني ينشر صور منفذ هجوم مفاعل نطنز القاهرة الإخبارية التليفزيون الإيراني كرمان قاسم سليماني بقلم هانى حسن