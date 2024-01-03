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مسؤول إيراني يصف هجوم محافظة كرمان بـ«الإرهابي»

كتب:

هانى حسن
02:49 م | الأربعاء 03 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مسؤول إيراني في التلفزيون الرسمي أن هجوم محافظة كرمان«عمل إرهابي»، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية  في نبأ عاجل. 

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