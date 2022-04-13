إيران: قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للثأر لمقتل قاسم سليماني

رغم مرور عامين على مقتل القائد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على أيدي القوات الأمريكية في بغداد، إلا أن سيرته ما زالت تتردد في الأجواء، كان آخرها تصريحات محمد باكبور، قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مهدداً الولايات المتحدة الأمريكية بالثأر من مقتل «سليماني» قائلاً، إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكون كافيا للثأر من مقتل قاسم سليماني، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تهديد إيراني للولايات المتحدة

وأضاف باكبور: «حتى إذا قُتل كل القادة الأمريكيين، فلن يكفي هذا للثأر لدماء سليماني»، داعيا ًإلى ضرورة اتباع خُطى قائد فيلق القدس السابق والثأر لمقتله بطرق أخرى.

وكان اللواء قاسم سليماني، أقوى قائد عسكري إيراني، حيث ترأس قيادة فيلق القدس منذ عام 1998 وحتى استهدافه على ايدي القوات الأمريكية في العراق في يناير2020.

«سليماني» والعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

وتعد فرقة فيلق القدس إحدى الفرق التابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية، ونجح «سليماني» من قيادة العمليات العسكرية لطهران في منطقة الشرق الأوسط حتى تم استهدافه من قبل القوات الأمريكية في مطار بغداد في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات قائد القوات البرية « بابكور» متزامنة مع الوقت الذي تحاول فيه « طهران» والقوى العالمية معالجة القضايا العالقة في محادثات فيينا، والتي تتعلق بإعادة العمل وفقاً للاتفاق النووي المبرم في 2015.

وتعد إحدى أبرز القضايا العالقة بين واشطن وطهران، هي توصيف الحرس الثوري الإيراني بأنه جماعة إرهابية أجنبية، ومازالت إيران تنتظر إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية أم لأ، وهو المطلب الذي طالبت بها «طهران» من أجل عودة الاتفاق مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني وغيرها من الملفات العالقة بين الجانبين.