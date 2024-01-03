«المصري الديمقراطي» يشارك في حملة «مش رفاهية» للتبرع لنساء غزة

أطلقت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والعيش والحرية حملة «مش رفاهية» لجمع التبرعات للاحتياجات الخاصة بالنساء في غزة.

وتهدف الحملة جمع قافلة مساعدات شعبية لدعم السيدات والفتيات في غزة والضغط بكافة الوسائل لدخولها في أسرع وقت للقطاع مع تكثيف الضغط الشعبي لإيقاف الحرب والوصول لوقف دائم لإطلاق النار لانهاء الأوضاع الكارثية هناك.

حملة «مش رفاهية» لجمع التبرعات لنساء غزة

وقام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بفتح مقراته بجميع المحافظات لتلقي التبرعات العينية والنقدية.

يوم في حب فلسطين

وكانت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نظمت يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعنوان «يوم في حب فلسطين»، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني، وذلك بحضور المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، الذي أشار إلى أهمية القضية، ومكانتها لدى مصر حكومة وشعبًا، مشيدا بدور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت منى عبد الراضي، أمين المرأة، عن ثبات المرأة الفلسطينية ودورها في تربية أطفالها على حب الأرض والدفاع عنها بكل السبل، وانعكاس ذلك على قوة وتماسك الشعب الفلسطيني.