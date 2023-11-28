«الجيل الديمقراطي»: المشهد الانتخابي المصري يتميز بتعدد الأحزاب وتنوع الأفكار

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ المشهد الانتخابي المصري يتميز بتعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، بينهم 3 من أحزاب تمثل أيديولوجيات وأفكار مختلفة، بين الليبرالي والديمقراطي والاجتماعي.

المشهد الانتخابي المصري

وأضاف الشهابي لـ«الوطن»: أنّه رغم أنّ المرشح عبد الفتاح السيسي مستقلا، إلا أنّه يحظى بتأييد نحو 70 حزبا سياسيا مصريا، أي أنّه مرشح هذه الأحزاب، مؤكدًا أنّ المشهد الانتخابي جاء تطبيقًا للمادة 5 من الدستور التي تنص على أنّ النظام السياسي في البلاد يقوم على تعدد الأحزاب.

وأكد أنّ الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات التي تدفع الحزب لدعمه، إذ جعل الصناعة والزراعة على قائمة أولوياته في فترة ولايته الثانية، وهذا ما كان ينادي به الحزب دائمًا في برنامجه، فرأينا توطين الصناعات من خلال الاهتمام بإنشاء المصانع ومكونات الصناعة التي كنا نستوردها بملايين الدولارات، كما اهتم بالشق الزراعي من خلال استصلاح نحو 2.5 مليون فدان.

تطور قطاع الصحة في عهد الرئيس السيسي

وأشار إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الصحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تدشينه عددا من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، إضافة إلى تجهيز المستشفيات العامة بأحدث الأجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، خاصة خلال أزمة كورونا التي عبرتها مصر بأمان.