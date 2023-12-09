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«المصري الديمقراطي»: الانتخابات الرئاسية بداية جديدة لترسيخ التعددية والتنافس الحقيقي

كتب:

محمد أباظة
05:48 م | السبت 09 ديسمبر 2023
منى شماخ

منى شماخ

قالت منى شماخ، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية أكثر كثافة من 2018؛ نظرًا لتعدد المرشحين وتمثيلهم لأحزاب ورؤى متنوعة.

الناخب استطاع التعرف على توجه كل مرشح

وأضافت «الشماخ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه على الرغم من قصر فترة الدعاية إلا أن الناخب استطاع التعرف على توجه كل مرشح، ويمكنه الاختيار بين التوجهات المختلفة.

وتابعت أنه يمكن أن نعتبر الانتخابات الحالية بداية جديدة لترسيخ التعددية والتنافس الحقيقي، وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة وإدراك كل فرد أنه مؤثر في غيره وبنتيجة الصندوق.

الشماخ: المواطن هو من يصل بالحاكم للسلطة 

واختتمت: «يجب أن يدرك من يصل للسلطة أن المواطن هو من أوصله لها وأن بقاءه مرهون بإرادة الناخبين وبالتالي عليه كسب تأييده ووضع احتياجاته على رأس الأولويات، وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة وأن يؤمن المواطن بأهمية صوته ليدرك من يصل للسلطة أهمية المواطن».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.