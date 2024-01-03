البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يرافقه كلا من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، وأحمد مناع الأمين العام، ومحمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

نشر مشاعر المحبة

ورحب البابا بضيوفه معربًا عن شكره لمجيئهم وتهنئتهم، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تزيد الروابط ومشاعر المحبة بيننا.

وأشار جبالي إلى أن التاريخ يشهد بوطنية الكنيسة المصرية، وأنها كان طوال تاريخها حريصة على وطنها.