«المؤتمر»: تعديلات «صندوق الطوارئ الطبية» تستهدف خلو مصر من الأمراض

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وإضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وأضاف في بيانه أن تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال، وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية.

الأمراض الوراثية

وأشار إلى أن ما جرى في تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشئ، وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.