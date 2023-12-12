«الصحة» توجه بتنويع مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى التوجيه بتنويع وتعظيم مصادر تمويل صندوق مواجهة الطواري الطبية.

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وأوضح «عبدالغفار»، أنه جرى عقد اجتماع مع قيادات وزارة الصحة، وتم مناقشة مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، والأسس والضوابط المنظمة لعمل الصندوق.

كما استعرض الاجتماع، مستجدات إنشاء هيئة موازنية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة حسابية للصندوق، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ودعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

الموقف المالي للصندوق

وأضاف «عبدالغفار»، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للصندوق وأعمال لجنة تنمية موارده، ونظم وضوابط التحصيل، وكذلك مناقشة لائحة الموارد البشرية ومعاملتهم المالية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن مهام الصندوق ستتضمن المساهمة في علاج الأمراض الوراثية والنادرة، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.