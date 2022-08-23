«الصحة»: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يهدف لتمويل حالات الحوادث الكبرى

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية؛ لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي، وكذلك مناقشة مصادر تمويل الصندوق وأهدافه.

دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوزير أكد أهمية دور مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الصندوق، التي تتمثل دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدوري الذي يقوم به القطاع الصحي ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.