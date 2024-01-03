رئيس الوزراء: خسائر «الكهرباء» ستتقلص من 90 إلى 75 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ندرك تماما صعوبة الموقف على المواطن المصري، وقررنا أن تكون الزيادات بسيطة لمدة 5 سنوات على الشرائح الأساسية التي تمثل 65% من الشعب المصري، وتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى تتحمل الموضوع، حتى نرجع بعد 5 سنوات إلى ما كنا نستهدفه هذا العام بالوصول إلى رفع الدعم تماما».

وتابع: «ليس من الأمانة أن نترك كل هذه الخسائر تتراكم والديون تتراكم لتتحملها الأجيال المقبلة، ويجرى مواجهتها».