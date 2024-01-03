المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أصدرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، جدول مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، بعد قرار عدم قطع التيار بعد الخامسة مساء، ليتم تقديم كل المواعيد بجميع مناطق الإسكندرية، لتنتهى جميعها قبل 5 مساء.

مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال

وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال كالتالي:

- الوقت القديم من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، وتم تعديلها لتكون من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً، وذلك في مناطق سيدي بشر والمندرة والعصافرة شرق الإسكندرية، ومينا البصل والدخيلة غرب الإسكندرية.

- الوقت القديم من 9 مساء إلى 11 مساء، وتم تعديلها لتبدأ من 11 صباحاً إلى 1 ظهراً بجميع مناطق الإسكندرية.

- الوقت القديم من الساعة 5 مساءا إلى الساعه 7 مساء، والجديد من 2 ظهراً حتى 4 عصراً بمناطق حي المنتزه والجمرك، وبعض المناطق بالأحياء الأخرى.

- الوقت القديم من 6 إلى 8 مساء ومن 7 إلى 9 مساء، ليصبح الموعد الجديد من 2 ظهراً إلى 4 عصراً بمناطق المنشية والعطارين بوسط الإسكندرية والعجمي وكورنيش الدخيلة غرب الإسكندرية.

- الوقت القديم من 1 إلى 3، وكذلك من 4 إلى 6، وتم تعديل الموعد ليبدأ من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 5 مساء، بمناطق سيدى جابر وسيدى بشر شرق الإسكندرية، ومحطة مصر الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، وأبو يوسف والورديان غرب الإسكندرية.

- أما المواعيد القديمة من 12 ظهرا إلى 2 مساء، ومن 2 إلى 4 عصرا، ومن 3 إلى 5 مساء، فقد تم وضع موعد جديد لها لتبدأ من الساعة 4 مساء ولمدة ساعة واحدة فقط حتى 5 مساء، وذلك بمناطق العجمي البيطاش والهانوفيل والكيلو 21.