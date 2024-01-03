الجيزة تستعد للأمطار.. 20 سيارة شفاط ومراجعة أعمدة الإنارة وضبط سرقة الكهرباء

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استعداد المحافظة لفصل الشتاء، ومواجهة الأمطار وتقلبات الطقس، من خلال تدعيم منظومة التعامل مع مياه الأمطار بمعدات وشفاطات إضافية تغطي جميع قطاعات المحافظة.

وقال محافظ الجيزة، إنَّه تمّ توفير 20 سيارة شفاط جديدة سوف يتمّ توزيعها على المراكز والمدن والأحياء، روعي في توزيعها المناطق الأكثر كثافة وتعرضاً للكميات المتساقطة من الأمطار لتفادى تراكم المياه بالنقاط الساخنة وبالمحاور والطرق الرئيسية والحيوية إلى جانب دعم الآلات والمعدات بالقرى للتعامل مع المواقف الطارئة.

تنفيذ خطة إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية

وكلف محافظ الجيزة، المراكز والمدن والأحياء بالتأكّد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكل الميادين والشوارع، مؤكّداً ضرورة توعية عمال النظافة بتوخي الحذر أثناء أعمال الكنس والتجريد بعدم تراكم الرمال بداخل تلك البالوعات وانسدادها، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية بالنقاط الساخنة والشوارع الجاري تطويرها.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز بالتأكيد على الجاهزية الدورية للمعدات وسيارات الشفط، وسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة إصلاح المعدات المعطلة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة.

التصدي إلى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

كما وجه محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من تركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضاري وضمان آمن وسلامة المواطنين، إلى جانب التصدي إلى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على المال العام، مع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق في المواعيد الشتوية المحددة.